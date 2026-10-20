В Казахстане мужчина получил пожизненное за надругательство над падчерицами
Суд в Павлодарской области Казахстана приговорил 48-летнего мужчину к пожизненному лишению свободы за сексуальное насилие над двумя малолетними падчерицами, которых он заразил ВИЧ. Об этом сообщает Nur.kz.
По материалам дела, с 2018 года мужчина сожительствовал с матерью двух девочек, страдавших умственной отсталостью. В середине декабря 2025 года женщина оставила детей под присмотром сожителя.
Мужчина употребил алкоголь и надругался над 10-летней девочкой, а спустя час — над её 11-летней сестрой. Позднее выяснилось, что обвиняемый был ВИЧ-положительным и половым путём заразил обеих потерпевших.
Суд признал мужчину виновным по ч. 4 ст. 121 и ч. 4 ст. 120 УК Казахстана и назначил ему пожизненное заключение с пожизненным запретом работать с несовершеннолетними. Наказание он будет отбывать в учреждении чрезвычайной безопасности.
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