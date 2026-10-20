В Казахстане мужчина получил пожизненное за надругательство над падчерицами

20 октября 2026, 19:09

Фото: Istock/Zolnierek

Суд в Павлодарской области Казахстана приговорил 48-летнего мужчину к пожизненному лишению свободы за сексуальное насилие над двумя малолетними падчерицами, которых он заразил ВИЧ. Об этом сообщает Nur.kz.