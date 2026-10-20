Русский блогер пропал в Таиланде после трёх тысяч километров велотрипа из Китая

20 октября 2026, 18:55

Фото: Istock/BrilliantEye

Русский блогер пропал после того, как выехал на велосипеде из Китая в Таиланд. Как сообщает Telegram-канал Mash, он несколько дней не выходит на связь, преодолев около трёх тысяч километров.