Русский блогер пропал в Таиланде после трёх тысяч километров велотрипа из Китая
Русский блогер пропал после того, как выехал на велосипеде из Китая в Таиланд. Как сообщает Telegram-канал Mash, он несколько дней не выходит на связь, преодолев около трёх тысяч километров.
Тату-мастер из Москвы Иван прилетел в Гуанчжоу 16 сентября и начал велотрип. По плану парень должен был проехать по маршруту Китай — Вьетнам — Лаос — Таиланд.
В пятницу 16 октября путешественник последний раз вышел на связь в 14:05 по Москве из провинции Прачуап-Кхири-Кхан. К этому моменту он проехал около трёх тысяч километров. Далее его следы теряются: близкие отслеживали его по трекеру, но локация резко исчезла.
По плану парень должен был заночевать в палатке и поехать в сторону Пхукета через Малайзию и Сингапур. Из ценных вещей у него были тысяча евро наличными и телефон без сим-карты — на связь москвич выходил по Wi-Fi. Родные — в Москве у него остались жена и дети — предполагают, что его жизни что-то угрожает. Медстраховки у блогера нет.
Читайте также: