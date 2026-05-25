Россиянка пожаловалась на кражу личных вещей в отеле Турции
Руководитель турагентства «Клеопатра» из Брянска Альбина Сеничкина рассказала о неприятном инциденте во время отдыха в Турции. Ее слова цитирует TourDom.ru.
Путешественница вместе с семьей расположилась в отеле Ducale Lara 5* в Анталье. Несколько дней назад туристы обнаружили пропажу набора декоративной косметики. Вещи, как утверждает Альбина, лежали на столике в номере.
«Выходили днем из комнаты, а когда вернулись, так необходимых мне аксессуаров для ухода уже не было», — заявила потерпевшая.
Семья не стала обращаться в полицию, но сразу сообщила о пропаже в службу guest relation. По словам туристки, сотрудники пообещали разобраться, однако уже несколько дней дают один и тот же ответ: «ведем расследование».
Корреспондент издания связался с менеджером отдела по работе с гостями отеля. Сотрудник подтвердил, что инцидент находится на контроле, но пока пропажу не удалось обнаружить. В качестве компенсации туристам предложили бесплатное посещение гостиничного ресторана a la carte. Кроме того, представитель guest relation настоятельно порекомендовал всем гостям отеля хранить ценные вещи в сейфах, которые есть в каждом номере.