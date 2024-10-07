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Россиянка применила борцовский прием и сломала ноги младшей сестре

В Махачкале старшая сестра кинула младшую через бедро, сломав ей ноги
07 октября 2024, 12:45
Фото: iStock/kieferpix

Фото: iStock/kieferpix

В Махачкале старшая сестра кинула младшую через бедро и сломала ей ноги. Об этом пишет Telegram-канал «Тут Дагестан | Новости Дагестана».
Уточняется, что девушка сделала это из-за того, что младшая сестра ее игнорировала. Согласно информации канала, родственницы часто конфликтовали.

В один из вечеров младшая сестра приехала в дом отца за вещами. Когда она зашла в комнату, то столкнулась со старшей сестрой Аидой, которая и начала ссору.



Спустя некоторое время конфликт продолжился на улице. Зачинщица подбежала к своей сестре, кинула ее через бедро и начала избивать. Их долго не могли разнять, пока не пришел сосед.

У пострадавшей выявили перелом обеих лодыжек и правой голени, а также вывих стопы. Старшая сестра получила два года условного осуждения.

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#квартиры
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#дагестан
#драка
В Одинцове мужчина угнал поливальную машину и попытался уйти на ней от погони
07 октября 2024, 12:32

Фото: скрин видео от пресс-службы ГУ МВД по МО

Поливомоечную машину стоимостью свыше 8 миллионов рублей угнали с территории строительной организации, полицейские утроили погоню за похитителем и задержали его на федеральной трассе, сообщает пресс-служба подмосковного главка МВД.
«По данным следствия, мужчина угнал спецтехнику, воспользовавшись отсутствием охраны. Полицейские, заметив угнанную поливомоечную машину, потребовали у водителя остановиться, но тот попытался скрыться: увеличил скорость и начал опасно маневрировать. Инспекторы сумели догнать и остановить машину и задержали угонщика. Техника возвращена законному владельцу», — говорится в сообщении.
Задержанный оказался иностранным гражданином. Против него завели уголовное дело по статье «Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения». Кроме того, полиция подозревает, что задержанный причастен к краже одежды из частного дома.

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#одинцовский городской округ
#угон
#полиция
#мвд московской области
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Из Феодосии эвакуируют около 300 человек после пожара на нефтебазе
Около 300 человек эвакуируют из Феодосии после пожара на нефтебазе
07 октября 2024, 11:54

Фото: iStock/Rauf Karimov

После пожара на нефтебазе в Феодосии решили эвакуировать около 300 человек. Об этом сообщил ТАСС глава администрации города Игорь Ткаченко.
По словам Ткаченко, часть людей уже находится в пунктах временно размещения. Причины пожара в настоящее время не уточняются.

Движение пригородных поездов на участке Феодосия - Владиславовка также временно приостановили. Иные подробности на данный момент неизвестны.

Напомним, возгорание произошло на феодосийской нефтебазе. В результате произошедшего никто не пострадал. На месте работают сотрудники экстренных служб. Был введен режим техногенной чрезвычайной ситуации муниципального характера.

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#возгорание
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#пожар
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Двух девушек выгнали из самолета из-за вызывающих нарядов
DM: двух пассажирок сняли с рейса Spirit Airlines из-за коротких топов
07 октября 2024, 11:43

Фото: iStock/ANATOLii SAVITSKii

В США двух пассажирок сняли с рейса Spirit Airlines, посчитав их короткие топы вызывающим нарядом. Об этом пишет британское издание Daily Mail. Отмечается, что девушкам пришлось покупать новые билеты стоимостью 1000 долларов.
По данным издания, тревел-блогерша вместе с подругой собиралась лететь из Лос-Анджелеса в Новый Орлеан на празднование дня рождения. Зайдя в салон самолета, они сняли свитеры из-за жары, оставшись в коротких топах.

В этот момент к девушкам подошел бортпроводник и попросил их прикрыться. Подруги стали требовать объяснений, какое правило дресс-кода они нарушили. После обострения конфликта стюардесса вывела их самолета.
«Не очень приятно, когда тебя выделяют за то, что ты женщина и выбираешь самовыражение таким образом. Особенно при том, что в самолете были другие люди в укороченных топах и спортивных бюстгальтерах», — возмутились девушки.
Издание отмечает, что подруги обратились в авиакомпанию, чтобы получить объяснения по поводу случившегося, однако ответа не получили. Правила дресс-кода, которые они на шли на сайте перевозчика, также не запрещали короткие топы.
«Это чистая дискриминация. Он не назвал нам причину, по которой он нас выгнал, кроме как: «О, я же сказал вам надеть свитеры», — пожаловалась блогерша.
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#аэропорт
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Бывшему замминистра обороны Тимуру Иванову предъявлено новое обвинение
ТАСС: бывшему замминистра обороны Тимуру Иванову предъявлено новое обвинение
07 октября 2024, 11:07

Фото: РИА Новости/Илья Питалев

Бывшему заму министра обороны Тимуру Иванову предъявили обвинение в растрате средств в особо крупном размере. Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на правоохранителей. В первом эпизоде речь идет о сумме более чем три миллиарда рублей банка «Интеркоммерц», во втором — о более чем 200 миллионах при приобретении паромов для Керченской переправы.
«Иванову предъявлено обвинение по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 160 УК РФ (присвоение или растрата). Следственные действия завершены», — пояснили в правоохранительных органах.

Ранее сообщалось, что полицейские в Подмосковье пресекли деятельность 160 нелегалов на складе в Гривно подольского городского округа. Работодателя хотят привлечь к ответственности.

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#новости
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Хакеры вывели из строя онлайн-вещание и внутренние сервисы ВГТРК
07 октября 2024, 11:07

Фото: iStock/gorodenkoff

Хакеры устроили атаку на онлайн-вещание и внутренние сервисы ВГТРК. Об этом сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на источник.
Уточняется, что онлайн-вещание и внутренние сервисы перестали работать. Согласно данным источника, хакеры якобы стерли все данные с серверов.

«Компания столкнулась с очень серьезной проблемой из-за атаки», — пишет «Газета.Ru»

В ВГТРК заявили, что прокомментировать информацию об атаке злоумышленников не могут.

Ранее сообщалось, что российские хакеры из группировки EvilWeb взломали сайт СБУ и слили в открытый доступ все данные сотрудников ведомства. Подробнее читайте в материале «Радио 1».

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#хакеры
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Москвич решил избежать встречи с женой и вышел из квартиры через окно
В Москве мужчина решил выйти из квартиры через окно, чтобы не встретить жену
07 октября 2024, 10:54

Фото: iStock/Marina Gordejeva

В Москве мужчина решил избежать встречи с супругой, которая стояла у входа в дом, и вышел из квартиры через окно. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.
Отмечается, что инцидент произошел в районе Вешняки. 58-летний мужчина находился дома, когда в квартиру позвонила его 50-летняя жена. Москвич отказался впускать ее, из-за чего произошла ссора.

Чтобы не участвовать в конфликте и не видеться с женой, москвич решил покинуть квартиру, которая находится на 3 этаже, через окно. Прохожие нашли мужчину на асфальте и вызвали скорую. Пострадавшего госпитализировали с закрытой черепно-мозговой травмой, переломами крестца, ребер и костей.

По факту произошедшего началась проверка. Примечательно, что ранее семейная пара уже привлекалась к ответственности за нарушение общественного порядка.

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#квартиры
#конфликт
#мужчина
#сотрудники
#дома
#окно
#москва
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Подмосковные полицейские накрыли склад, где работали более 160 нелегалов
07 октября 2024, 09:54

Фото: iStock/Marina Gordejeva

Склад, на котором работали более 160 нелегальных мигрантов, выявили сотрудники полиции в деревне Гривно городского округа Подольск, сообщает пресс-служба подмосковного главка МВД.
«В результате рейда полицейские проверили по информационным учетным базам 250 иностранных граждан. В отношении 161 мигранта составлены административные протоколы за незаконное осуществление трудовой деятельности на территории Российской Федерации, из них 69 нелегалов привлечены к административной ответственности за нарушением режима пребывания на территории страны», — говорится в сообщении.
Каждого из нарушителей оштрафовали на 5 тысяч рублей, всех их выдворят из России.

Полицейские проводят работу по привлечению к ответственности работодателя.

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Тушение возгорания на нефтебазе в Феодосии продолжается, разлива топлива нет

В Феодосии из-за пожара на нефтебазе ввели режим техногенной ЧС

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#подольск
#мигранты
#полиция
#мвд московской области
#склад
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Тушение возгорания на нефтебазе в Феодосии продолжается, разлива топлива нет
07 октября 2024, 09:37

Фото: iStock/Distortion Media

Глава администрации города Игорь Ткаченко заявил, что в Феодосии продолжается тушение возгорания на нефтебазе. Об этом информирует РИА Новости.
Ранее сообщалось, что на феодосийской нефтебазе произошло возгорание, в настоящее время на месте происшествия работают спасатели, пострадавших нет.

«Тушение возгорания продолжается, но разлива топлива из емкостей нет», — отметил он.

До этого стало известно, что в Феодосии на юго-востоке Крыма из-за пожара на нефтебазе был введен режим техногенной чрезвычайной ситуации муниципального характера.

Однако советник главы Крыма Олег Крючков опроверг указанную информацию. Он призвал граждан ориентироваться только на официальные источники информации.

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#спасатели
#возгорание
#происшествия
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В Феодосии из-за пожара на нефтебазе ввели режим техногенной ЧС
07 октября 2024, 08:32

Фото: iStock/Semen Salivanchuk

В Феодосии на юго-востоке Крыма из-за пожара на нефтебазе был введен режим техногенной чрезвычайной ситуации муниципального характера. Об этом проинформировала администрация города в Telegram-канале.
Ранее сообщалось, что на феодосийской нефтебазе произошло возгорание, в настоящее время на месте происшествия работают спасатели, пострадавших нет.

«По информации отдела по вопросам ГО и ЧС администрации города Феодосии, введён режим техногенной чрезвычайной ситуации муниципального характера», — отмечается в сообщении.

До этого стало известно, что в Феодосии из-за инцидента изменилось движение автотранспорта. Глава администрации города Игорь Ткаченко призвал жителей учитывать текущую ситуацию при планировании поездок и проявлять понимание.

На западе Москвы горит одноэтажный склад. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#спасатели
#склад
#чс
#происшествия
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