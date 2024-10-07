Россиянка применила борцовский прием и сломала ноги младшей сестре

Фото: iStock/kieferpix
В Махачкале старшая сестра кинула младшую через бедро и сломала ей ноги. Об этом пишет Telegram-канал «Тут Дагестан | Новости Дагестана».
Уточняется, что девушка сделала это из-за того, что младшая сестра ее игнорировала. Согласно информации канала, родственницы часто конфликтовали.
В один из вечеров младшая сестра приехала в дом отца за вещами. Когда она зашла в комнату, то столкнулась со старшей сестрой Аидой, которая и начала ссору.
Спустя некоторое время конфликт продолжился на улице. Зачинщица подбежала к своей сестре, кинула ее через бедро и начала избивать. Их долго не могли разнять, пока не пришел сосед.
У пострадавшей выявили перелом обеих лодыжек и правой голени, а также вывих стопы. Старшая сестра получила два года условного осуждения.
Читайте также:
Москвич решил избежать встречи с женой и вышел из квартиры через окно
Автобус с игроками российского футбольного клуба попал в ДТП
Двух девушек выгнали из самолета из-за вызывающих нарядов
В один из вечеров младшая сестра приехала в дом отца за вещами. Когда она зашла в комнату, то столкнулась со старшей сестрой Аидой, которая и начала ссору.
Спустя некоторое время конфликт продолжился на улице. Зачинщица подбежала к своей сестре, кинула ее через бедро и начала избивать. Их долго не могли разнять, пока не пришел сосед.
У пострадавшей выявили перелом обеих лодыжек и правой голени, а также вывих стопы. Старшая сестра получила два года условного осуждения.
Читайте также:
Москвич решил избежать встречи с женой и вышел из квартиры через окно
Автобус с игроками российского футбольного клуба попал в ДТП
Двух девушек выгнали из самолета из-за вызывающих нарядов
Екатерина Коршунова