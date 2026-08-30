Россиянка приревновала мужа к соседке и изрезала её ножом

30 августа 2026, 13:03

В Ульяновской области женщина ударила ножом 25-летнюю соседку из ревности

Фото: Istock/PaulBiryukov

В Ульяновской области правоохранители проверяют 53-летнюю женщину на причастность к нападению с ножом на 25-летнюю соседку. Как сообщили в региональном управлении МВД России, причиной конфликта стала ревность.