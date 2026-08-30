Россиянка приревновала мужа к соседке и изрезала её ножом
В Ульяновской области правоохранители проверяют 53-летнюю женщину на причастность к нападению с ножом на 25-летнюю соседку. Как сообщили в региональном управлении МВД России, причиной конфликта стала ревность.
Инцидент произошёл в городе Барыше. Находясь в состоянии алкогольного опьянения, женщина пришла к соседке, где между ними вспыхнула ссора. В ходе выяснения отношений она приревновала своего мужа к молодой девушке, после чего взяла нож и нанесла соседке два удара в спину и один в бедро.
В момент нападения злоумышленница высказывала угрозы расправой. Потерпевшая после случившегося обратилась за медицинской помощью и написала заявление в полицию. Для оценки тяжести вреда здоровью её направили на судебно-медицинскую экспертизу.
Сотрудники полиции установили личность предполагаемой нападавшей и задержали её. В отношении фигурантки возбудили уголовное дело по статье 119 УК РФ. На время следствия её отпустили под обязательство о явке.
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