В Тыве два человека погибли после массового отравления палёным алкоголем

30 августа 2026, 12:56

В Тыве два человека погибли, двое в реанимации после отравления алкоголем

Фото: Istock/KatarzynaBialasiewicz

В Тыве два человека стали жертвами массового отравления некачественным алкоголем. По информации Telegram-канала SHOT, ещё двое пострадавших находятся в тяжёлом состоянии.