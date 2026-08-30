В Тыве два человека погибли после массового отравления палёным алкоголем
В Тыве два человека стали жертвами массового отравления некачественным алкоголем. По информации Telegram-канала SHOT, ещё двое пострадавших находятся в тяжёлом состоянии.
Накануне жители села Чыргакы распивали спиртосодержащую жидкость, которую приобрели в городе, расположенном в 44 километрах от их дома. После застолья самочувствие компании резко ухудшилось.
Прибывшие медики госпитализировали двоих пациентов с острой интоксикацией в больницу Кызыла, их состояние врачи оценивают как тяжёлое. Двоих мужчин спасти не удалось. Сейчас сотрудники правоохранительных органов устанавливают точный состав выпитого и место покупки опасной жидкости. По предварительной версии, речь идёт о самогоне.
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