Россиянка пришла к соседям пожарить котлеты и украла почти полмиллиона рублей

13 ноября 2026, 21:45

Краснодарка обокрала соседку на 450 тысяч рублей, пока та собиралась на работу

Фото: Istock/Vladimir Mironov

Жительница Краснодара украла у соседки почти полмиллиона рублей, предложив помощь по хозяйству. Об этом сообщает городская полиция.