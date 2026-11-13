Россиянка пришла к соседям пожарить котлеты и украла почти полмиллиона рублей
Жительница Краснодара украла у соседки почти полмиллиона рублей, предложив помощь по хозяйству. Об этом сообщает городская полиция.
Инцидент произошёл на улице Славянской. Местная жительница обратилась в правоохранительные органы с заявлением о краже — из её квартиры исчезли 450 тысяч рублей.
Стражи порядка оперативно установили, что к краже причастна соседка потерпевшей, ранее судимая за аналогичные преступления. 48-летняя подозреваемая призналась, что утром зашла к соседке и предложила вместе пожарить котлеты.
Та отказалась и начала собираться на работу. Злоумышленница воспользовалась моментом, вытащила деньги из шкафа и скрылась. Пропажу хозяева обнаружили только вечером — к этому моменту гостья уже потратила деньги на выпивку и одежду.
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