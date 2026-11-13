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В Ульяновске учебный легкомоторный самолёт совершил аварийную посадку

Фото: Приволжская транспортная прокуратура

В Ульяновске учебный легкомоторный самолёт Diamond-40 совершил аварийную посадку на аэродроме Баратаевка. Об этом сообщает Приволжская транспортная прокуратура.



По предварительным сведениям, причиной стала техническая неисправность. Пилот и инструктор не пострадали. Самолёт повреждения не получил. Обстоятельства и причины происшествия устанавливаются.

Транспортная прокуратура организовала проверку соблюдения законодательства о безопасности полётов. На место происшествия выезжали старший помощник Ульяновского транспортного прокурора и следственно-оперативная группа. Городская транспортная прокуратура проводит проверку по факту случившегося.

До этого сообщалось об инциденте в Петербурге. Там самолёт Калининград — Екатеринбург с 154 пассажирами экстренно сел в аэропорту Пулково.

Ольга Щелокова

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