В Ульяновске учебный легкомоторный самолёт совершил аварийную посадку
В Ульяновске учебный легкомоторный самолёт Diamond-40 совершил аварийную посадку на аэродроме Баратаевка. Об этом сообщает Приволжская транспортная прокуратура.
По предварительным сведениям, причиной стала техническая неисправность. Пилот и инструктор не пострадали. Самолёт повреждения не получил. Обстоятельства и причины происшествия устанавливаются.
Транспортная прокуратура организовала проверку соблюдения законодательства о безопасности полётов. На место происшествия выезжали старший помощник Ульяновского транспортного прокурора и следственно-оперативная группа. Городская транспортная прокуратура проводит проверку по факту случившегося.
До этого сообщалось об инциденте в Петербурге. Там самолёт Калининград — Екатеринбург с 154 пассажирами экстренно сел в аэропорту Пулково.
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