В Домодедово при пожаре в частном доме погиб трёхлетний ребёнок
В Домодедово трёхлетний ребёнок погиб при пожаре в частном доме. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления МЧС России по Московской области.
Трагическое происшествие случилось 13 ноября 2026 года в СНТ «Пеленг-Борисово». Там произошёл серьёзный пожар в частном жилом доме. На момент прибытия первых пожарно-спасательных подразделений жилище горело по всей площади.
В ходе тушения пожарные обнаружили тело ребёнка 2023 года рождения. По предварительной информации, причиной возгорания стал аварийный режим работы бытового электрообогревателя.
До этого сообщалось о похожем инциденте в подмосковном Ногинске. Там пятилетний мальчик умер после отравления угарным газом при пожаре.
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