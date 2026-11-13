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В российском посёлке разъярённый хряк укусил женщину за колено

В Челябинской области соседский хряк напал на женщину и укусил её за колено
Фото: Istock/taviphoto

В Челябинской области разъярённый хряк напал на женщину. Об этом сообщает РЕН ТВ.



Чрезвычайное происшествие случилось в посёлке Гумбейский на Садовой улице. Местная жительница шла по улице, когда животное неожиданно набросилось на неё. Хряк укусил жертву за колено.

После атаки зверя потерпевшая незамедлительно обратилась в полицию. Она пожаловалась на своего соседа. По словам гражданки, мужчина не принимает никаких мер в отношении своего питомца. Женщина утверждает, что сосед никак не контролирует животное и не реагирует на её претензии.

До этого сообщалось об инциденте в Ставрополье. Там свиноматка весом 256 кг сколотила ОПГ и терроризирует посёлок.

Ольга Щелокова

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