Россиянка притворялась парнем и выманивала деньги у влюбленных девушек
В Якутии осудили девушку, которая на протяжении трех с половиной лет выдавала себя за парня и выманивала деньги у влюбленных подруг. Об этом сообщила объединенная пресс-служба судов республики.
Мошенница действовала с мая 2022 года по ноябрь 2025 года. Она просматривала страницы потенциальных жертв в социальных сетях, входила к ним в доверие и создавала иллюзию настоящих романтических отношений. Девушки, попавшие в эмоциональную зависимость от вымышленного парня, добровольно переводили ему деньги.
Одна из потерпевших купила и отправила на указанный адрес компьютерный монитор. После получения желаемого мошенница под выдуманным предлогом прекращала всякое общение. Общая сумма ущерба превысила 120 тысяч рублей.
На заседании подсудимая полностью признала вину, раскаялась и добровольно вернула потерпевшим все деньги. Суд признал ее виновной по части 2 статьи 159 УК и приговорил к двум годам колонии условно с испытательным сроком на два года.
Читайте также: