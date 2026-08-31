Россиянка притворялась парнем и выманивала деньги у влюбленных девушек

31 августа 2026, 14:57

Девушка из Якутии три года притворялась парнем и выманивала деньги у подруг

Фото: iStock/fizkes

В Якутии осудили девушку, которая на протяжении трех с половиной лет выдавала себя за парня и выманивала деньги у влюбленных подруг. Об этом сообщила объединенная пресс-служба судов республики.