В Самаре пассажирка такси угрожала водителю мачете, требуя включить шансон
В Самаре пассажирка такси угрожала водителю мачете из-за того, что ему не удалось угодить ей с выбором музыки. Об этом пишет местный портал 63.ru.
Отмечается, что разлетевшийся по Сети ролик впервые появился в одном из чатов самарских автолюбителей.
На кадрах видно, как женщина в начале поездки просит таксиста переключить музыку. Когда тот не реагирует, она достаёт из сумки мачете и говорит:
«Мне не нравится такая музыка! Мог бы сразу переключить. Включите шансон!».
После этого водитель спокойно включил радио, не поддавшись панике.
По ходу поездки женщина также сообщила, что направляется на кладбище.
В ГУ МВД по Самарской области уточнили, что в полицию по поводу этого инцидента никто не обращался, а заявление от участников конфликта не поступало.