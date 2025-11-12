Достижения.рф

В Самаре пассажирка такси угрожала водителю мачете, требуя включить шансон

Фото: iStock/Yaraslau Mikheyeu

В Самаре пассажирка такси угрожала водителю мачете из-за того, что ему не удалось угодить ей с выбором музыки. Об этом пишет местный портал 63.ru.



Отмечается, что разлетевшийся по Сети ролик впервые появился в одном из чатов самарских автолюбителей.

На кадрах видно, как женщина в начале поездки просит таксиста переключить музыку. Когда тот не реагирует, она достаёт из сумки мачете и говорит:

«Мне не нравится такая музыка! Мог бы сразу переключить. Включите шансон!».

После этого водитель спокойно включил радио, не поддавшись панике.

По ходу поездки женщина также сообщила, что направляется на кладбище.

В ГУ МВД по Самарской области уточнили, что в полицию по поводу этого инцидента никто не обращался, а заявление от участников конфликта не поступало.
Анастасия Чинкова

