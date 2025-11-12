В Самаре пассажирка такси угрожала водителю мачете, требуя включить шансон

12 ноября 2025, 10:56

Фото: iStock/Yaraslau Mikheyeu

В Самаре пассажирка такси угрожала водителю мачете из-за того, что ему не удалось угодить ей с выбором музыки. Об этом пишет местный портал 63.ru.





Отмечается, что разлетевшийся по Сети ролик впервые появился в одном из чатов самарских автолюбителей.



На кадрах видно, как женщина в начале поездки просит таксиста переключить музыку. Когда тот не реагирует, она достаёт из сумки мачете и говорит:





«Мне не нравится такая музыка! Мог бы сразу переключить. Включите шансон!».