В Казани водитель с 48-летним стажем сбил школьницу

02 ноября 2026, 12:09

В Казани 78-летний водитель сбил девочку 2010 года рождения

Фото: Istock/Francesco Scatena

В Казани пенсионер за рулём кроссовера сбил школьницу. Об этом информирует региональная Госавтоинспекция.