В Казани водитель с 48-летним стажем сбил школьницу
В Казани пенсионер за рулём кроссовера сбил школьницу. Об этом информирует региональная Госавтоинспекция.
Установлено, что вечером 30 октября водитель 1946 года рождения, со стажем управления транспортными средствами 48 лет, ехал на автомобиле Renault Duster.
Он ехал по улице Копылова со стороны улицы Воровского в направлении улицы Тэцевская. При повороте направо на разрешающий сигнал светофора он нарушил требования п. 13.1 ПДД РФ, не уступил дорогу пешеходам и совершил наезд на девочку 2010 года рождения.
В результате наезда школьница получила телесные повреждения. На автомобиле скорой медицинской помощи её доставили в медицинское учреждение. По факту случившегося сотрудники Госавтоинспекции возбудили дело об административном правонарушении и проводят административное расследование.
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