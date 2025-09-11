Достижения.рф

Россиянка пробралась на чужой балкон и ударила спасателя горшком по голове

В Петербурге женщина пробралась на чужой балкон и напала на спасателя МЧС
Жительница Петербурга напала на сотрудника МЧС, который пытался ее спасти. Об этом сообщает «Фонтанка».



По словам очевидцев, в четверг вечером женщина разбила окно в своей квартире, вылезла на карниз и начала кричать, угрожая «кого-то расстрелять». Потом она перебралась по карнизу на балкон соседней квартиры и продолжила угрожать, при этом подвергая свою жизнь серьезной опасности.

Сотрудники МЧС поднялись по лестнице к балкону, на котором находилась россиянка, однако спасти ее получилось не сразу.

Женщина сорвала каску с пожарного и разбила о его голову цветочный горшок, который стоял на балконе. Спасателям удалось успокоить жительницу Петербурга и спустить ее с высоты. Иные подробности в настоящее время не приводятся.

