Россиянка пробралась на чужой балкон и ударила спасателя горшком по голове
Жительница Петербурга напала на сотрудника МЧС, который пытался ее спасти. Об этом сообщает «Фонтанка».
По словам очевидцев, в четверг вечером женщина разбила окно в своей квартире, вылезла на карниз и начала кричать, угрожая «кого-то расстрелять». Потом она перебралась по карнизу на балкон соседней квартиры и продолжила угрожать, при этом подвергая свою жизнь серьезной опасности.
Сотрудники МЧС поднялись по лестнице к балкону, на котором находилась россиянка, однако спасти ее получилось не сразу.
Женщина сорвала каску с пожарного и разбила о его голову цветочный горшок, который стоял на балконе. Спасателям удалось успокоить жительницу Петербурга и спустить ее с высоты. Иные подробности в настоящее время не приводятся.
Читайте также: