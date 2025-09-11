Россиянка пробралась на чужой балкон и ударила спасателя горшком по голове

11 сентября 2025, 19:58

В Петербурге женщина пробралась на чужой балкон и напала на спасателя МЧС

Фото: iStock/DmyTo

Жительница Петербурга напала на сотрудника МЧС, который пытался ее спасти. Об этом сообщает «Фонтанка».