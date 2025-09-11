11 сентября 2025, 19:13

В США женщина переехала коллегу на парковке и спокойно отправилась на работу

Фото: iStock/Motortion

В Луизиане американка переехала коллегу на парковке, а потом пришла на работу как ни в чем не бывало. Об этом сообщает Life 5 News.