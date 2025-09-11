Женщина переехала коллегу на парковке и спокойно отправилась на работу
В Луизиане американка переехала коллегу на парковке, а потом пришла на работу как ни в чем не бывало. Об этом сообщает Life 5 News.
67-летняя Лиллиан Селлерс, сотрудница центра по уходу за пожилыми людьми Greenbriar Community Care Center, сбила свою коллегу на парковке учреждения. Инцидент произошел, когда она резко сдала назад на своем внедорожнике, не заметив женщину. После наезда Селлерс не оказала пострадавшей первую помощь, а подобрала отвалившуюся деталь бампера, убрала ее в машину, припарковалась и ушла с места происшествия. Затем она спокойно начала смену и только тогда сообщила коллегам, что «на парковке упала женщина» и ей нужна помощь.
Сотрудники, которые нашли пострадавшую, сразу поняли, что ее травмы не могли возникнуть в результате обычного падения. Они вызвали скорую помощь, и женщину доставили в больницу в критическом состоянии. Врачи установили, что ее травмы соответствуют удару транспортного средства.
После этого Селлерс задержали. На вопрос о мотивах своих действий преступница лишь пожала плечами, не дав никаких объяснений.
Читайте также: