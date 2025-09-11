Тело россиянина без одежды нашли на вилле в Таиланде
Тело россиянина без одежды нашли на вилле в Таиланде. Смерть мужчины наступила пять дней назад. Об этом пишет Telegram-канал SHOT.
57-летний Сергей проживал в арендованном доме на Пхукете. Его тело без одежды обнаружили полицейские.
Правоохранители заявили, что в доме не было признаков взлома, а на теле — следов насилия или криминального вмешательства.
Хозяйка дома сообщила, что у мужчины нет родственников, а это жилье он снимал на протяжении длительного периода. По предварительной информации, смерть наступила от остановки сердца около пяти дней назад.
Читайте также: