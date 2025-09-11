Достижения.рф

Тело россиянина без одежды нашли на вилле в Таиланде

Фото: iStock/Soumen Hazra

Тело россиянина без одежды нашли на вилле в Таиланде. Смерть мужчины наступила пять дней назад. Об этом пишет Telegram-канал SHOT.



57-летний Сергей проживал в арендованном доме на Пхукете. Его тело без одежды обнаружили полицейские.

Правоохранители заявили, что в доме не было признаков взлома, а на теле — следов насилия или криминального вмешательства.

Хозяйка дома сообщила, что у мужчины нет родственников, а это жилье он снимал на протяжении длительного периода. По предварительной информации, смерть наступила от остановки сердца около пяти дней назад.

Екатерина Коршунова

Что думаешь?

0 0 0 0 0 0