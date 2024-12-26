В Подмосковье рецидивист обворовал более 30 частных домов

Видео: пресс-служба ГУ МВД по МО
Полиция задержала 52-летнего ранее судимого жителя Московской области по подозрению в серии краж из частных домов и хозяйственных построек, сообщает пресс-служба подмосковного главка МВД.
«Следствие установило, что злоумышленник отжимал оконные рамы либо вскрывал замки на входных дверях в частных домах и хозяйственных постройках, расположенных в городском округе Ступино, проникал внутрь и выносил ценности. Всего с апреля текущего года злоумышленник совершил 36 краж, общая сумма причинённого ущерба составила свыше 3 миллионов рублей», — говорится в сообщении.В результате расследования подозреваемого задержали при поддержке Росгвардии по его месту жительства в Ногинске. В его доме нашли часть украденных вещей. Задержанный рассказал, что остальные вещи он продал, а деньги потратил.
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