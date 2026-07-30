Россиянка пропала без вести во Вьетнаме и не выходит на связь полтора месяца
Россиянка пропала без вести во Вьетнаме во время отдыха после шторма. Подробности приводит Telegram-канал «РЕН ТВ|Новости».
25-летняя Регина прилетела во Вьетнам с матерью и отчимом, чтобы отметить дни рождения. Поздно вечером девушка позвала мать прогуляться на пляж. Та отказалась, и тогда россиянка пошла к морю вместе с отчимом.
По словам матери, дочь убежала вперёд, а через несколько секунд со стороны воды раздался крик: «Дядь Боря!». После этого туристка исчезла. В ту ночь на побережье начался сильный шторм. Отчим пытался найти Регину, заходил в воду и звал её, но это не принесло результатов.
На следующий день к поискам подключились специалисты. Они искали девушку неделю, но не нашли ни её, ни каких-либо следов. Основной версией произошедшего считают несчастный случай. Официально судьба туристки остаётся неизвестной. Она не выходит на связь уже полтора месяца.
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