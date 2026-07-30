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Под Челябинском смертельно опасный каракурт напал на женщину с дочкой в поле

Жительница Челябинской области обратилась в больницу после нападения каракурта
Фото: Istock/Lynn McCutchen

Жительница Челябинской области обратилась в больницу после нападения каракурта в поле. Об этом информирует Telegram-канал SHOT.



31-летняя Лидия рассказала, что гуляла с дочерью в 20 километрах от города, когда паук укусил её под мышку. Женщина почувствовала жжение, стряхнула чёрно-красного паука, похожего на каракурта, и поехала в больницу.

Через несколько минут у неё возникли слабость, головокружение, одышка и сухость во рту. Врачи госпитализировали пациентку, поставили уколы и капельницы. Сейчас она остаётся в стационаре. Медики консультировались с эпидемиологом, который заявил, что официально каракуртов в регионе не регистрировали.

Сейчас специалисты выясняют, укусила ли женщину именно чёрная вдова или другой паук. Ранее сообщалось о распространении каракурта по России — уже есть минимум 14 пострадавших от яда, который в 15 раз токсичнее яда гремучей змеи.

Ольга Щелокова

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