Под Челябинском смертельно опасный каракурт напал на женщину с дочкой в поле
Жительница Челябинской области обратилась в больницу после нападения каракурта в поле. Об этом информирует Telegram-канал SHOT.
31-летняя Лидия рассказала, что гуляла с дочерью в 20 километрах от города, когда паук укусил её под мышку. Женщина почувствовала жжение, стряхнула чёрно-красного паука, похожего на каракурта, и поехала в больницу.
Через несколько минут у неё возникли слабость, головокружение, одышка и сухость во рту. Врачи госпитализировали пациентку, поставили уколы и капельницы. Сейчас она остаётся в стационаре. Медики консультировались с эпидемиологом, который заявил, что официально каракуртов в регионе не регистрировали.
Сейчас специалисты выясняют, укусила ли женщину именно чёрная вдова или другой паук. Ранее сообщалось о распространении каракурта по России — уже есть минимум 14 пострадавших от яда, который в 15 раз токсичнее яда гремучей змеи.
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