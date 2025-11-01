Россиянка с биполярным расстройством пропала при загадочных обстоятельствах в Таиланде

01 ноября 2025, 18:20

В Таиланде разыскивают пропавшую 30-летнюю россиянку

Фото: istockphoto/Prasit Supho

Российскую туристку с биполярным расстройством, пропавшую на Пхукете, ищут уже больше двух недель. Об этом сообщает Telegram‑канал Mash.