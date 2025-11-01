Россиянка с биполярным расстройством пропала при загадочных обстоятельствах в Таиланде
Российскую туристку с биполярным расстройством, пропавшую на Пхукете, ищут уже больше двух недель. Об этом сообщает Telegram‑канал Mash.
По данным источника, 30‑летняя москвичка Мария могла попасть в рабство. Накануне исчезновения она в спешке съехала из квартиры, оставив там вещи, порезанные банковские карты и неоплаченные счета. Позже девушка забронировала номер в отеле Homa на Пхукете.
Mash уточняет, что Мария приехала в Таиланд по студенческой визе и проживала в кондоминиуме City Phuket. Владелец языковой школы Алексей рассказал, что девушку видели за два дня до пропажи — по его словам, она была ответственным учеником, поэтому преподаватели сразу забеспокоились и начали выяснять её местонахождение.
Впоследствии сотрудники школы стали получать угрозы, пытавшиеся отговорить их от участия в поисках. Отмечается также, что родственники и близкие Марии пока не обращались ни в полицию, ни к волонтёрам. Им стали приходить письма от мошенников с требованиями перевести деньги.
