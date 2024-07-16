Пропавший под Челябинском мальчик с ДЦП найден мёртвым в болоте

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Тело пропавшего 10 дней назад в Челябинской области 14-летнего ребёнка с врождённым заболеванием обнаружено. Мальчика нашли в лесном болоте.
О пропаже ребёнка сообщил правоохранителям его отец, передаёт пресс-служба регионального управления Следственного комитета РФ. По словам мужчины, мальчик потерялся в лесу неподалёку от посёлка Бектыш куда семья приехала за грибами. Родители ушли в лес, а подросток оставался в машине. По возвращении взрослые нашли машину пустой.
У мальчика врождённый детский церебральный паралич, двигательные возможности его ограничены. Ему в любой момент могла понадобиться помощь. К поискам, кроме полиции и спасателей, подключились волонтёры. Всего ребёнка искали более 1,3 тысячи человек. Сегодня, 16 июля, его тело было найдено в болотистой местности с признаками утопления. На месте работают криминалисты. Точная причина смерти будет установлена после судебно-медицинской экспертизы.
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Александр Бойцов