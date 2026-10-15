Россиянка работала в ПВЗ и воровала золото с маркетплейса

15 октября 2026, 19:13

В Ульяновске сотрудница ПВЗ украла золото на 69 тысяч рублей

Фото: istockphoto/megakunstfoto

В Ульяновске сотрудники полиции Железнодорожного района задержали местную жительницу, которую подозревают в хищении ювелирных изделий на сумму 69 тысяч рублей. Об этом сообщили в пресс-службе регионального УМВД.