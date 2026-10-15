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Россиянка работала в ПВЗ и воровала золото с маркетплейса

В Ульяновске сотрудница ПВЗ украла золото на 69 тысяч рублей
Фото: istockphoto/megakunstfoto

В Ульяновске сотрудники полиции Железнодорожного района задержали местную жительницу, которую подозревают в хищении ювелирных изделий на сумму 69 тысяч рублей. Об этом сообщили в пресс-службе регионального УМВД.



По предварительным данным, женщина работала в пункте выдачи заказов. Она оформляла через интернет доставку золотых украшений, а при получении заменяла их на пустые коробки и инициировала возврат. Похищенные драгоценности подозреваемая сдавала в ломбард.

В отношении ранее судимой сотрудницы ПВЗ возбудили уголовное дело по статье «Кража». В настоящее время фигурантка находится под подпиской о невыезде.

Перед этим в Москве домработница «убралась» на крупную партию золота. По данным следствия, женщина ​взяла 155 слитков.

Никита Кротов

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