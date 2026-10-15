В Москве домработница «убралась» на крупную партию золота

15 октября 2026, 17:28

МВД: В Раменках домработница вытащила из сейфа 155 слитков золота

Фото: istockphoto/Nadzeya Haroshka

Столичная полиция задержала 52-летнюю уроженку Новгородской области, подозреваемую в краже крупной партии золота из квартиры на западе Москвы. Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления МВД России по городу.