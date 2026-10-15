В Москве домработница «убралась» на крупную партию золота
Столичная полиция задержала 52-летнюю уроженку Новгородской области, подозреваемую в краже крупной партии золота из квартиры на западе Москвы. Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления МВД России по городу.
По данным ведомства, инцидент произошел, пока хозяйка жилья отсутствовала. Сотрудница клининговой службы вскрывала сейф, расположенный в спальне, воспользовавшись ключом, который хранился в прикроватной тумбочке. В результате «уборки» из хранилища пропали 155 золотых слитков. Сумма ущерба превысила миллион рублей.
Подозреваемую задержали. В ходе обыска в ее съемной квартире в Подмосковье оперативники обнаружили восемь слитков весом по 53 грамма каждый. Задержанная призналась, что сдавала похищенное золото в скупку, а вырученные деньги тратила на личные нужды.
По факту произошедшего возбудили уголовное дело. Фигурантке предъявили обвинение, ей избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.
Читайте также: