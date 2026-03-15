Россиянка рассказала, как чуть не стала жертвой брачного афериста из Италии
Россиянка Екатерина рассказала, как едва не стала жертвой брачного афериста из Италии, который заводил романы с женщинами ради выгоды. Об этом пишет РИА Новости.
Оказалось, что 52-летний мужчина, который назвался итальянцем Джо, на самом деле был индийцем по имени Джозеф-Раджеш. Екатерина, живущая в Краснодаре, познакомилась с ним на сайте знакомств. Спустя примерно неделю они встретились в Стамбуле.
«Мы познакомились, погуляли, пообщались. А уже буквально через неделю он начал говорить, что влюбился, и строить планы на будущие поездки», — рассказала она.
Обман удалось раскрыть случайно. В номере гостиницы Екатерина обнаружила индийский паспорт мужчины с пометкой о его супруге Татьяне, хотя ранее он утверждал, что не женат. Мужчина объяснил это тем, что его брак был расторгнут, но Екатерине удалось связаться с женщиной.
Татьяна, уроженка Беларуси, подтвердила, что они не разведены и пожаловалась на домашнее насилие, угрозы и невозможность оплатить услуги адвоката. Позже выяснилось, что у мошенника шестеро детей от пяти разных женщин. Итальянское гражданство он получил благодаря рождению ребенка от итальянки. В настоящее время, проживая в Терни вместе с Татьяной, он получает пособие на ребенка, оформленное на его имя.
После этого россиянка прекратила общение с ним. Мошенник звонил ей с разных номеров и требовал удалить видео, в котором она рассказала о произошедшем в социальных сетях. По словам Татьяны, после получения российской визы Джо планировал бежать через Россию в Китай.