Россиянка рассказала, как чуть не стала жертвой брачного афериста из Италии

15 марта 2026, 14:36

РИА Новости: россиянка едва не стала жертвой брачного афериста из Италии

Россиянка Екатерина рассказала, как едва не стала жертвой брачного афериста из Италии, который заводил романы с женщинами ради выгоды. Об этом пишет РИА Новости.





Оказалось, что 52-летний мужчина, который назвался итальянцем Джо, на самом деле был индийцем по имени Джозеф-Раджеш. Екатерина, живущая в Краснодаре, познакомилась с ним на сайте знакомств. Спустя примерно неделю они встретились в Стамбуле.





«Мы познакомились, погуляли, пообщались. А уже буквально через неделю он начал говорить, что влюбился, и строить планы на будущие поездки», — рассказала она.