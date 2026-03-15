Российские туристы массово заболели после заселения в отель Пхукета

На Пхукете зафиксирован новый случай ухудшения самочувствия среди российских туристов. Как сообщает Telegram-канал Baza, у 13 постояльцев отеля MBC Condotel врачи диагностировали кишечную инфекцию и конъюнктивит.



Симптомы начали проявляться у гостей гостиницы ещё в конце февраля. Пострадавшие жаловались на высокую температуру и признаки ротавируса. В одной из семей болезнь протекала в тяжёлой форме: у ребёнка инфекция дала осложнение в виде гнойной ангины, после чего развился конъюнктивит.

Туристы связывают заболевание с качеством воды. По их словам, жидкость из-под крана имела мутный оттенок и неприятный запах, они использовали её для умывания. Это не первый инцидент в указанном отеле. Ранее сообщалось об отравлении 19 человек. Тогда источником заражения стал загрязнённый лёд, который производили из водопроводной воды.

Ольга Щелокова

