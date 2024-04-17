Россиянка рассказала о сложной обстановке в Дубае

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Российская туристка Лариса Гулимова, находящаяся сейчас в отпуске в Дубае, рассказала о сильнейшем потопе в городе.
По её словам, люди на улицах стояли буквально по пояс в воде.
Она отметила, что вчера вечером дождь перерос в очень мощный ливень.
А в пресс-службе ассоциации «Объединение туроператоров в сфере выездного туризма «Турпомощь» сообщили, что сейчас в ОАЭ находятся около 2 тыс. организованных туристов, которые обеспечены жильём и горячим питанием.
Ранее руководитель ситуационного центра Росгидромета Юрий Варакин заявлял, что сильные дожди в Дубае могут закончиться уже сегодня из-за ухода из региона циклона.
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«Дороги везде затопило, когда мы выехали из магазина. Хотели поехать по одному пути, но там был серьезный потоп. Люди стояли по пояс в воде, поэтому пришлось выбрать другую дорогу, которую не залило дождем. Вот так добирались до отеля», — рассказала в беседе с «Вечерней Москвой» Лариса.
Она отметила, что вчера вечером дождь перерос в очень мощный ливень.
А в пресс-службе ассоциации «Объединение туроператоров в сфере выездного туризма «Турпомощь» сообщили, что сейчас в ОАЭ находятся около 2 тыс. организованных туристов, которые обеспечены жильём и горячим питанием.
«По информации Минэкономразвития и туроператоров, в стране находятся около 2 тыс. организованных туристов. Все обеспечены жильём и горячим питанием. Туроператоры находятся в контакте с компаниями-перевозчиками и партнёрами в ОАЭ. В случае задержек рейсов авиакомпании должны оказывать услуги в рамках федеральных авиационных правил», — приводит RT сообщение пресс-службы.
Ранее руководитель ситуационного центра Росгидромета Юрий Варакин заявлял, что сильные дожди в Дубае могут закончиться уже сегодня из-за ухода из региона циклона.
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Мелисса Тимофеева