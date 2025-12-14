В Москве младенец умер через час после родов в надувном бассейне
В Москве новорожденный ребенок умер спустя примерно час после появления на свет.
Об этом 14 декабря сообщил источник «Известий». Инцидент произошел днем на улице Полины Осипенко.
У 27-летней женщины начались самопроизвольные роды, и, по предварительным данным, ребенок родился прямо в бассейне и сначала подавал признаки жизни.
Сообщается, что младенец находился в воде около 30 минут, а затем, примерно через час после рождения, перестал дышать. Реанимационные мероприятия результата не дали — спасти ребенка не удалось.
Женщину госпитализировали для оказания медицинской помощи. Правоохранительные органы устанавливают все обстоятельства случившегося.
