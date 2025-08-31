Россиянка разбилась во время прыжка с экстремальной высоты

31 августа 2025, 15:05

Женщина разбилась под Петербургом, прыгая с 90-метровой высоты

Фото: iStock/maxim4e4ek

В Павловске под Санкт-Петербургом произошла трагическая гибель женщины во время экстремального прыжка с 90-метровой высоты. Об этом сообщает «Фонтанка».