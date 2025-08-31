Россиянка разбилась во время прыжка с экстремальной высоты
В Павловске под Санкт-Петербургом произошла трагическая гибель женщины во время экстремального прыжка с 90-метровой высоты. Об этом сообщает «Фонтанка».
Инцидент случился на территории заброшенной котельной, которую арендует команда для организации банджи-джампинга. Погибшая, 45-летняя Елизавета, являлась членом этой команды организаторов.
За сутки до трагедии у нее был день рождения. В честь этого события она решила сделать памятный снимок на краю промышленной трубы.
Предварительное расследование показало, что женщина неправильно закрепила страховочный трос, не обеспечив достаточную длину. Во время передвижения по мокрой доске она поскользнулась и упала вниз. Высота падения составила 90 метров, что привело к смертельному исходу. Правоохранительные органы начали проверку.
Читайте также: