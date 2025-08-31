Стали известны подробности смерти пяти россиян от суррогатного алкоголя
Mash: Причиной смерти пяти человек в Нижегородской области стал самогон
Суррогатным алкоголем, которым насмерть отравились пять человек в нижегородском городе Балахна, был самогон. Об этом пишет Telegram-канал Mash.
Нижегородцы приобрели алкогольные напитки в местном магазине во время празднования Дня города. По информации от Mash, первый мужчина скончался 30 августа, а через час последовала смерть его супруги.
Сегодня в медицинском учреждении умерли еще двое, а один человек скончался в общежитии.
