Стали известны подробности смерти пяти россиян от суррогатного алкоголя

Mash: Причиной смерти пяти человек в Нижегородской области стал самогон
Фото: iStock/intek1

Суррогатным алкоголем, которым насмерть отравились пять человек в нижегородском городе Балахна, был самогон. Об этом пишет Telegram-канал Mash.



Нижегородцы приобрели алкогольные напитки в местном магазине во время празднования Дня города. По информации от Mash, первый мужчина скончался 30 августа, а через час последовала смерть его супруги.

Сегодня в медицинском учреждении умерли еще двое, а один человек скончался в общежитии.

Екатерина Коршунова

