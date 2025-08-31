В Татарстане полицейские ранили подростка при попытке задержать авто стрельбой

31 августа 2025, 14:18

Фото: iStock/Fedorovekb

В Бугульме сотрудники ДПС открыли огонь по автомобилю, водитель которого создавал аварийные ситуации. В результате этого ранен подросток. Об этом сообщили в прокуратуре Татарстана.