В Татарстане полицейские ранили подростка при попытке задержать авто стрельбой
В Бугульме сотрудники ДПС открыли огонь по автомобилю, водитель которого создавал аварийные ситуации. В результате этого ранен подросток. Об этом сообщили в прокуратуре Татарстана.
Водитель проигнорировал требования сотрудников ДПС и попытался скрыться. В ходе погони правоохранитель применил табельное оружие. Сначала он выстрелил в воздух для предупреждения, а затем произвел прицельный выстрел, повредив автомобиль и вынудив его остановиться, сообщили в ведомстве.
Из автомобиля выскочили и убежали двое несовершеннолетних. Еще один подросток 2010 года рождения получил ранение, он госпитализирован. Прокуратура проводит проверку по факту произошедшего.
