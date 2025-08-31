«Пришёл для массажа, но изнасиловал»: Жертва рассказала о нападении в Петербурге
В Санкт-Петербурге возбуждено уголовное дело по факту насильственных действий сексуального характера во время сеанса массажа на дому. Об этом сообщает РЕН ТВ со ссылкой на собственный источник.
По имеющейся информации, инцидент произошёл в квартире на Богатырском проспекте. 21-летняя жительница города пригласила массажиста через мессенджер Telegram. Как сообщается, после приезда специалиста между ним и клиенткой возник конфликт, который, по предварительным данным, перерос в противоправные действия сексуального характера.
Пострадавшая была доставлена в медицинское учреждение, где врачи зафиксировали телесные повреждения. После оказания необходимой помощи её выписали. По факту произошедшего правоохранительные органы проводят мероприятия по установлению и задержанию подозреваемого.
