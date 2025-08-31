«Пришёл для массажа, но изнасиловал»: Жертва рассказала о нападении в Петербурге

31 августа 2025, 14:06

В Петербурге массажист избил и жестоко изнасиловал клиентку

Фото: Istock/yanik88

В Санкт-Петербурге возбуждено уголовное дело по факту насильственных действий сексуального характера во время сеанса массажа на дому. Об этом сообщает РЕН ТВ со ссылкой на собственный источник.