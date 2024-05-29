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В центре Москвы обнаружили тело женщины без глаз и уха

29 мая 2024, 18:17
Фото: istockphoto/blinow61

Фото: istockphoto/blinow61

В квартире в центре Москвы нашли бездыханное тело женщины. У неё отсутствовали глазные яблоки и одно ухо.


Инцидент произошёл накануне, 28 мая, сообщает «Рен ТВ». В службу «112» позвонил 40-летний мужчина и сообщил о смерти своей гражданской супруги. По указанному им адресу прибыли медики. Они обнаружили мёртвую женщину лежащей на диване. На теле были следы гнилостных изменений и трупные пятна. Глазные яблоки и одно ухо отсутствовали.

Следственный комитет инициировал проверку по факту случившегося. Мужчину доставили в отдел полиции для дачи показаний. Вскоре ему стало плохо и потребовалась срочная госпитализация. В настоящее время он находится в реанимации в состоянии клинической смерти. Правоохранители продолжают выяснять обстоятельства происшедшего.

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В Польше украинский подросток погиб, пытаясь сбежать от полиции
РАР: в Польше подросток с Украины погиб в ДТП, пытаясь скрыться от полиции
29 мая 2024, 18:54

Фото: iStock/gorodenkoff

Подросток их Украины погиб в ДТП на севере Польши. Об этом сообщает агентство РАР.
По информации издания, молодой человек пытался скрыться от полиции на автомобиле, скорость которого превышала 150 км в час.

На неоднократные требования правоохранителей остановиться, подросток не реагировал. В какой-то момент парень не справился с управлением и врезался в дерево. 17-летний украинец получил травмы, несовместимые с жизнью. В настоящее время выясняется, на чьем автомобиле передвигался подросток.

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#украина
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Бербок осудила вечеринки с правоэкстремистскими лозунгами
Глава МИД ФРГ Бербок осудила вечеринки с экстремистскими лозунгами
29 мая 2024, 18:34

Фото: пресс-служба МИД РФ

Волну вечеринок с нацистскими лозунгами осудила глава МИД Германии Анналена Бербок. Об этом она написала в социальных сетях. Также она напомнила про громкое убийство турок в Золингене в 1993 году.
«Расизм убивает. Поэтому расизму не должно быть места в нашем обществе. Ни в интернете, ни в офисе, ни в песнях на вечеринках. Гюрсюн Индже, Хатидже Генч, Гюлюстан Озтюрк, Хюлья Генч и Сайме Генч не хватает сегодня и каждый день в течение 31 года», – написала Бербок.

До этого сообщалось, что полицейские земли ФРГ Шлезвиг-Гольштейн проверяют видеозапись, распространенную в сети. На ней участники выкрикивали нацистские и правоэкстремистские лозунги. В частности, они скандировали «иностранцы вон». Канцлер ФРГ Олаф Шольц назвал неприемлемыми и отвратительными выкрикиваемые лозунги.

Похожие инциденты произошли на западе ФРГ, а именно, в элитной школе-интернате Луизенлунд и в общине Крёф.

Больше 30 лет назад правоэкстремисты подожгли жилой дом в Золингене, где проживала большая турецкая семья. Тогда погибли пять человек, которых упомянула Бербок, в том числе и детей в возрасте 4,9 и 12 лет.

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#мир
#фрг
#нацизм
#германия
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Полиция Франции задержала 10 чеченцев
France 3: во Франции задержали 10 представителей чеченской диаспоры
29 мая 2024, 16:59

Фото: iStock/HJBC

Полиция Франция задержала десятерых представителей чеченской диаспоры. Об этом сообщает телеканал France 3.
Полицейские провели операцию в 12 городах Франции. В результате им удалось задержать десять чеченцев, имена которых не называются.

Предполагается, что задержанные могут быть связаны с радикальными исламскими группировками.

В настоящее время правоохранители проводят обыски по местам их жительства.

Ранее сообщалось, что в Дагестане женщина на машине сбила девушку, а затем написала заявление в полицию на её сестру, которая просила компенсацию. Читайте об этом в материале «Радио 1».

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#франция
#полиция
#чечня
#задержание
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В Петербурге мигранта осудили за спонсирование терроризма
29 мая 2024, 16:51

Фото: istockphoto/Elena Horrmann

Первый Западный окружной военный суд в Санкт-Петербурге вынес приговор в отношении Дилшода Мардонова. Мужчина проходил в качестве обвиняемого по делу о спонсировании терроризма.
Следователи и суд установили, что Мардонов, будучи сторонником радикальных течений в исламе, хотел оказать материальную поддержку участникам организации «Катиба Таухид валь-Джихад»*. Он вступил в переписку с одним из членов организации, который находился в Сирии. Получив от него инструкции, он безналичным способом перевёл 37 тысяч рублей, осознавая, что эти деньги будут использованы для нужд террористической деятельности.

Второй Западный окружной военный суд признал Мардонова в совершении преступления, предусмотренного частью 1.1 статьи 205.1 УК РФ (содействие террористической деятельности) и приговорил его к девяти годам лишения свободы. Из них три года он проведёт в тюрьме, а остальной срок — в исправительной колонии строгого режима.

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* Организация признана террористической и запрещена в РФ
** Признан иноагентом в РФ, а также внесён в перечень террористов и экстремистов
#суд
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#следователи
#ук
#рф
#санкт-петербург
#терроризм
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Пенсионерку придавило насмерть упавшее дерево в Копейске
СК возбудил дело после падения дерева на 72-летнюю пенсионерку в Копейске
29 мая 2024, 15:50

Фото: istockphoto/aga7ta

Пенсионерку придавило насмерть упавшее дерево в Копейске. Об этом сообщила пресс-служба регионального СУ СКР.
«По результатам проверки будет дана правовая оценка действиям либо бездействию ответственных за предоставление услуг по своевременной вырубке деревьев лиц, принято процессуальное решение», – сообщили в ведомстве.

Несчастье произошло с 72-летней женщиной на улице Грибоедова во время шквалистого ветра, она скончалась на месте.

Недавно похожий инцидент произошел под Калининградом в Черняховке, где дерево упало на велосипед-коляску с двухлетним ребенком, когда он был на тротуаре с мамой. Малыша госпитализировали. В пресс-службе Следственного комитета сообщали об организации доследственной проверки.

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#пенсионеры
#челябинск
#дерево
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В Дагестане ребенок случайно застрелил брата из винтовки деда
29 мая 2024, 15:43

Фото: iStock/adgafoto

В Дагестане семилетний мальчик выстрелил в грудь своего пятилетнего брата из пневматической винтовки своего деда. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры республики.
«По предварительным данным, 28 мая 2024 года в селе Червленные Буруны Ногайского района 7-летний мальчик во время игры произвел выстрел из пневматической винтовки в своего 5-летнего брата», - говорится в сообщении ведомства.

При этом уточняется, что мальчик получил ранение не совместимое с жизнью и скончался.

Сейчас полиция разбирается в произошедшем, устанавливаются все подробности ЧП.

По данным Телеграм-канала Mash Gor, дети играли с винтовкой деда. Старший ребёнок нажал на курок и выстрелил в грудь своему брату. Услышав звук выстрела, к детям сразу прибежали родители. Они вызвали скорую помощь, которая отвезла раненого в больницу. Однако там мальчик умер.

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В Касимове рухнул балкон жилого дома вместе с женщиной
29 мая 2024, 15:24

Фото: iStock/Andrii Hibelchuk

В Касимове Рязанской области обрушился балкон жилого дома в то время, когда на нем была хозяйка квартиры, возбуждено уголовное дело. Об этом сообщает региональный Следственный комитет.
Согласно сообщению, происшествия произошло 26 мая в жилом доме в микрорайоне Приокский. Хозяйка квартиры вышла на балкон, при этом он рухнул вместе с ней с высоты второго этажа. Женщину госпитализировали с тяжелыми травмами.

По данному факту возбудили уголовное дело по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности». Следователи планируют оценить работу управляющей компании, обслуживающей дом.

По словам жителей, в доме течет крыша и вода льётся с пятого по первый этаж. При этом они уведомляли об этом чиновников и управляющую компанию, однако никто данным вопросом не заинтересовался.

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Баллон с газом разорвался в ресторане гостиницы в Чебоксарах
29 мая 2024, 14:17

Фото: iStock/Kurgu128

Баллон с газом разорвался в ресторане гостиницы в Чебоксарах. Об этом сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.
Отмечается, что инцидент произошёл в гостинице «Волга Премиум». Взрыв мог произойти от разрыва баллона с газом, находящегося под давлением. Уточняется, что это не был взрыв бытового газа.

Как сообщает Telegram-канал SHOT, в результате взрыва пострадали восемь человек. Им оказывают всю необходимую медицинскую помощь. О состоянии пострадавших, а также о степени тяжести полученных ран не сообщается.

На месте происшествия работают экстренные службы.

В настоящее время выясняются все детали и причины произошедшего.

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#газ
#рестораны
#инцидент
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В Москве задержали мужчину, задолжавшего почти 50 миллионов рублей
29 мая 2024, 14:03

Фото: iStock/ronstik

В Москве сотрудники Росгвардии и полиции задержали 33-летнего уроженца Кабардино-Балкарии, которого подозревают в мошенничестве в особо крупном размере. Об этом сообщила пресс-служба Росгвардии.
В ведомстве рассказали NEWS.ru, что мужчина задолжал своему знакомому 49 миллионов рублей, которые не возвращает уже почти два года.

Первые деньги задержанный одолжил летом 2022 года. Средства якобы пошли на лечение отца и развитие малого бизнеса. Сначала он возвращал знакомому малые суммы от долга, постоянно перенося сроки возврата остатка. Когда потерпевший получил отказ в просьбе вернуть деньги, он обратился в полицию. На этот момент долг составил 49 миллионов рублей.

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