В центре Москвы обнаружили тело женщины без глаз и уха

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В квартире в центре Москвы нашли бездыханное тело женщины. У неё отсутствовали глазные яблоки и одно ухо.
Инцидент произошёл накануне, 28 мая, сообщает «Рен ТВ». В службу «112» позвонил 40-летний мужчина и сообщил о смерти своей гражданской супруги. По указанному им адресу прибыли медики. Они обнаружили мёртвую женщину лежащей на диване. На теле были следы гнилостных изменений и трупные пятна. Глазные яблоки и одно ухо отсутствовали.
Следственный комитет инициировал проверку по факту случившегося. Мужчину доставили в отдел полиции для дачи показаний. Вскоре ему стало плохо и потребовалась срочная госпитализация. В настоящее время он находится в реанимации в состоянии клинической смерти. Правоохранители продолжают выяснять обстоятельства происшедшего.
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Александр Бойцов