Россиянка решила сделать инъекции в ягодицы и попала в больницу с гноем

26 апреля 2026, 11:47

В Омске женщина попала в больницу после инъекций филлеров в частной клинике

В Омске женщина обратилась в частную клинику и получила серьёзные повреждения и шрамы. Подробности сообщает Минздрав региона.





Пациентка решила ввести филлеры в ягодичную область. После процедуры её состояние ухудшилось. Омичка жаловалась на боль и интоксикацию. В ходе обследования врачи диагностировали у неё гнойно-воспалительное осложнение.

«Врачам пришлось провести несколько этапных операций: выполнено вскрытие абсцессов, в ходе которых был удалён гной, удалены поражённые ткани и проведена санация очагов инфекции», — уточнили в Минздраве.