Россиянка решила сделать инъекции в ягодицы и попала в больницу с гноем
В Омске женщина обратилась в частную клинику и получила серьёзные повреждения и шрамы. Подробности сообщает Минздрав региона.
Пациентка решила ввести филлеры в ягодичную область. После процедуры её состояние ухудшилось. Омичка жаловалась на боль и интоксикацию. В ходе обследования врачи диагностировали у неё гнойно-воспалительное осложнение.
«Врачам пришлось провести несколько этапных операций: выполнено вскрытие абсцессов, в ходе которых был удалён гной, удалены поражённые ткани и проведена санация очагов инфекции», — уточнили в Минздраве.Медики спасли женщину. Спустя некоторое время её выписали из стационара, сейчас она лечится амбулаторно. Специалисты полагают, что причина может заключаться в неправильном введении филлеров. Не исключают, что и само вещество было некачественным.