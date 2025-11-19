Россиянка с криминальным прошлым из ревности заживо сожгла соперницу
В Челябинской области суд заключил под стражу жительницу Троицка. Следствие считает, что она убила новую знакомую своего бывшего сожителя. Об этом сообщает региональное ГУ МВД.
Вечером 13 ноября 46-летняя женщина в состоянии ревности решила убить бывшего сожителя. Она облила стены его дома горючей жидкостью и подожгла. В этот момент внутри находились сам мужчина, его мать и новая знакомая.
Мать и сын смогли самостоятельно покинуть горящее здание. Их 53-летняя знакомая погибла. Полиция задержала подозреваемую. При проверке установили, что женщина ранее уже имела судимости за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью и преступления против собственности.
Следствие возбудило против неё уголовное дело об убийстве общеопасным способом. Суд удовлетворил ходатайство следователей и избрал меру пресечения в виде заключения под стражу.
