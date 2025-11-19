Россиянка с криминальным прошлым из ревности заживо сожгла соперницу

19 ноября 2025, 18:39

В Троицке женщину заключили под стражу по делу о смертельном поджоге

Фото: ГУ МВД России по Челябинской области

В Челябинской области суд заключил под стражу жительницу Троицка. Следствие считает, что она убила новую знакомую своего бывшего сожителя. Об этом сообщает региональное ГУ МВД.