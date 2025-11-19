Достижения.рф

В элитном московском ЖК вспыхнул пожар

В центре Москвы экстренные службы тушат пожар в многоэтажном ЖК «Lucky»
Фото: Istock/GOLFX

В центре Москвы, в элитном жилом комплексе «Lucky» на Звенигородской улице, вспыхнул сильный пожар. Подробности сообщает Telegram-канал SHOT.



Возгорание произошло в квартире на 19 этаже. Пламя и густой дым охватили все этажи здания. На место чрезвычайного происшествия оперативно прибыли экстренные службы. Они проводят мероприятия по ликвидации огня и эвакуации людей.

Жилой комплекс «Lucky» относится к сегменту элитной недвижимости. На его верхних этажах расположены просторные пентхаусы. Площадь этих апартаментов составляет от 210 до 451 квадратного метра, они имеют панорамное остекление. Стоимость квартир в этом доме доходит до 775 миллионов рублей.

Ранее на юге Москвы электросамокат вызвал пожар в квартире.

Ольга Щелокова

