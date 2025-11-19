В элитном московском ЖК вспыхнул пожар
В центре Москвы, в элитном жилом комплексе «Lucky» на Звенигородской улице, вспыхнул сильный пожар. Подробности сообщает Telegram-канал SHOT.
Возгорание произошло в квартире на 19 этаже. Пламя и густой дым охватили все этажи здания. На место чрезвычайного происшествия оперативно прибыли экстренные службы. Они проводят мероприятия по ликвидации огня и эвакуации людей.
Жилой комплекс «Lucky» относится к сегменту элитной недвижимости. На его верхних этажах расположены просторные пентхаусы. Площадь этих апартаментов составляет от 210 до 451 квадратного метра, они имеют панорамное остекление. Стоимость квартир в этом доме доходит до 775 миллионов рублей.
Ранее на юге Москвы электросамокат вызвал пожар в квартире.
