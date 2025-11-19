В Ульяновске вынесли приговор скрывавшемуся в Таиланде наркоторговцу
Суд в Ульяновской области приговорил Игоря Выговского к 16 годам колонии строгого режима. Его признали виновным в организации преступного сообщества по сбыту наркотиков. Подробности сообщает Генеральная прокуратура.
По версии следствия, Выговский создал группу, которая действовала в Ульяновской и Самарской областях. Он руководил структурными подразделениями и курьерами, а также организовал интернет-магазин в Telegram с ботом для автоматической продажи наркотиков.
В 2022 году задержали других участников группы и изъяли более килограмма запрещённых веществ. Выговский скрылся в Таиланде, но в июле 2025 года его депортировали в Москву. Ранее суд уже осудил восьмерых участников этого сообщества.
