На Южном Урале утечка из газового баллона спровоцировала взрыв в пятиэтажке
В Миассе Челябинской области в квартире пятиэтажного панельного дома произошёл взрыв паров газовоздушной смеси из бытового газового баллона. Об этом сообщили в ГУ МЧС по региону.
Спасатели уточнили, что хлопок произошёл в квартире на первом этаже из-за утечки газа. В результате инцидента никто не пострадал, а после детонации пожара не последовало.
Взрыв повредил остекление трёх оконных проёмов в квартире. Несущие конструкции дома не пострадали. Жилые помещения выше этажом не затронула деформация.
Жильцы дома не нуждаются в эвакуации и временном переселении. Коммунальные службы уже провели осмотр места происшествия и перекрыли подачу газа в подъезде. Специалисты выясняют точную причину утечки газовоздушной смеси.
