В одной стране слухи о пропаже гениталий спровоцировали самосуды
В Танзании полиция задержала десять человек из-за ложных сообщений о краже половых органов. Эти заявления спровоцировали волну насилия и самосудов на острове Занзибар. Такую информацию публикует Nation Africa.
Задержанные — мужчины от 18 до 55 лет. До ареста они обратились в полицию с жалобами на исчезновение пенисов после того, как незнакомцы к ним прикоснулись или после поездки в общественном транспорте.
Медицинское обследование в государственной больнице показало: у каждого заявителя половые органы остались на месте. Слухи привели к нападениям. В Киджичи толпа мотоциклистов ворвалась в дом бизнесмена, избила его, украла телевизор и разгромила помещение.
Комиссар Ричард Мчонву пообещал привлекать распространителей ложной информации за фиктивные показания, нарушение порядка и кражи. Один из заявителей страдает психическим расстройством. Местные жители требуют просветительской работы, пока паника не привела к жертвам.
