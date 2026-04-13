В Красноярском крае свора бродячих собак искалечила пятилетнюю девочку

В Красноярском крае стая бродячих собак напала на пятилетнюю девочку
В Диксоне на севере Красноярского края стая бродячих собак напала на пятилетнюю девочку. Об этом сообщает прокуратура региона.
Ребёнку оказали первую помощь в амбулатории, после чего санитарная авиация транспортировала его в межрайонную больницу.
«Установлено, что накануне житель пгт Диксон отвёл пятилетнюю дочку поиграть на детскую площадку. Отлучившись в магазин на несколько минут, отец не обнаружил ребёнка: на девочку напала стая бездомных собак, причинив ей серьёзные травмы. Прохожий отогнал животных и вызвал отца», — говорится в сообщении.Прокуратура организовала проверку и даст правовую оценку действиям должностных лиц администрации и контролирующих органов. Сообщается, что в 2024 году суд обязал местную администрацию организовать отлов бездомных животных, включая Диксон, но руководство не исполнило это решение.