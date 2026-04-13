В Красноярском крае свора бродячих собак искалечила пятилетнюю девочку

13 апреля 2026, 08:00

В Красноярском крае стая бродячих собак напала на пятилетнюю девочку

Фото: Istock/Alina Zienowicz

В Диксоне на севере Красноярского края стая бродячих собак напала на пятилетнюю девочку. Об этом сообщает прокуратура региона.





Ребёнку оказали первую помощь в амбулатории, после чего санитарная авиация транспортировала его в межрайонную больницу.

«Установлено, что накануне житель пгт Диксон отвёл пятилетнюю дочку поиграть на детскую площадку. Отлучившись в магазин на несколько минут, отец не обнаружил ребёнка: на девочку напала стая бездомных собак, причинив ей серьёзные травмы. Прохожий отогнал животных и вызвал отца», — говорится в сообщении.