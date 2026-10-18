В Приморье девушка заживо сгорела в машине после жуткого ДТП с тремя авто
В приморском Артёме при столкновении трёх автомобилей погибла женщина. Об этом пишет Telegram-канал Amur Mash со ссылкой на полицию.
Авария произошла 18 октября на автодороге Угловое — Артём рядом с гипермаркетом «Реми». По предварительным данным, водитель Toyota Probox выехал на встречную полосу и врезался в Toyota Roomy. Какая из машин задела третью, пока неизвестно. Столкновение оказалось мощным — два авто полностью разорвало от силы удара.
Toyota Roomy отлетела в сторону, перевернулась и загорелась. Женщина, которая управляла этой машиной, заживо сгорела в салоне. Еще два человека чудом выжили после ДТП, сейчас они находятся в больнице. Сотрудники правоохранительных органов работают на месте и выясняют все обстоятельства инцидента.
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