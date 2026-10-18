В Приморье девушка заживо сгорела в машине после жуткого ДТП с тремя авто

18 октября 2026, 06:58

Amur Mash: В приморском Артёме женщина заживо сгорела при столкновении трёх машин

Фото: кадр видео канала в MAX «Полиция Приморья»/@mvd25

В приморском Артёме при столкновении трёх автомобилей погибла женщина. Об этом пишет Telegram-канал Amur Mash со ссылкой на полицию.