Грузовик влетел в толпу молящихся у храма: жертвами ДТП стали десятки человек
Грузовик протаранил толпу молящихся у храма в Индии. Об этом сообщает РИА Новости.
Трагедия произошла 15 октября в городе Гвалиор, штат Мадхья-Прадеш. В результате ДТП погибли 15 человек, еще 27 пострадали, пятерых паломников госпитализировали. Предварительно, водитель потерял контроль над управлением из-за технической неисправности автомобиля.
Ранее сообщалось о смертельном происшествии в индийском штате Телангана. Вечером 17 октября тяжелая осветительная конструкция упала на площадку в колледже и вызвала возгорание, что спровоцировало панику среди студентов.
В результате один человек погиб, еще 25 получили травмы. Всех пострадавших госпитализировали, состояние некоторых из них врачи оценивают как тяжелое.
Читайте также: