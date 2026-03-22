Россиянка считала, что ее коллега по работе ничего не делает и устроила слежку
На Алтае завершено расследование уголовного дела в отношении 52-летней жительницы Солонешенского района, которая подозревается в незаконной слежке за коллегой. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СКР по Алтайскому краю.
Женщина была крайне недовольна работой коллеги, полагая, что та не выполняет свои обязанности. Чтобы подтвердить подозрения перед начальством, она проникла в кабинет сотрудницы и оставила на шкафу включенный диктофон.
Запись велась круглосуточно, в итоге на пленку попали не только рабочие разговоры, но и личные беседы. Другой сотрудник обнаружил диктофон. В связи с этим инцидентом возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30 ч. 1 ст. 137 УК РФ. Согласно информации ведомства, подозреваемой грозит до пяти лет лишения свободы.
