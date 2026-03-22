Три человека пострадали при пожаре в поезде на Ярославском вокзале
Возгорание произошло в одном из вагонов поезда дальнего следования на Ярославском вокзале в Москве. Об этом пишет РЕН ТВ.
Вагон следовал по шестому пути. 33-летний проводник помогал эвакуировать пассажиров и надышался дымом. У 52-летней женщины диагностированы поверхностные ожоги лица и шеи.
Медики также осмотрели пассажира из другого вагона, у которого из-за стресса повысилось давление. Однако госпитализация никому из пострадавших не потребовалась.
Ранее сообщалось, что в Малайзии жители деревни сумели остановить пригородный поезд с отказавшими тормозами и предотвратили возможную трагедию. Подробнее читайте в материале «Радио 1».
