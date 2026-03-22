В Астрахани мужчина преследовал девочку-подростка
В Астрахани росгвардейцы задержали 34-летнего мужчину, который в течение недели преследовал 13-летнюю девочку. Об этом информирует пресс-служба ведомства.
Мужчина познакомился с несовершеннолетней около спортивного комплекса, где она занимается танцами. Злоумышленник начал следить за школьницей, поджидая у её дома, школы и спорткомплекса. Также он регулярно звонил девочке.
Жители дома на улице Софьи Перовской сообщили о подозрительном мужчине. Прибывшие на место сотрудники Росгвардии заметили его. Он попытался убежать, перепрыгивая через заборы, но был задержан через несколько минут во дворе соседнего дома.
Ранее астраханец уже неоднократно привлекался к ответственности за грабежи и кражи. В отношении него составили протокол о мелком хулиганстве, мужчину доставили в отдел полиции.
