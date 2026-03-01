Прокуратура обжаловала вердикт Гусевой по делу об убийстве трехлетнего сына
Прокуратура подала апелляционное представление на оправдательный приговор жительнице Екатеринбурга Наталии Гусевой по делу о гибели ее трехлетнего сына. Это следует из картотеки Свердловского областного суда.
13 февраля коллегия из восьми присяжных вынесла оправдательный вердикт, после чего Гусеву освободили из-под стражи прямо в зале суда. По версии следствия, в апреле 2025 года 41-летняя женщина избила ребенка в квартире в Екатеринбурге и в течение суток не обращалась за помощью. Обвинение также предполагало, что после возвращения из детской больницы она могла снова применить насилие, и мальчик умер от полученных травм.
Гусевой предъявляли обвинения по трем статьям — убийство малолетнего с особой жестокостью, умышленное причинение ребенку вреда здоровью средней тяжести с особой жестокостью и ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию. В карточке дела указали, что жалобу прокурора зарегистрировали 27 февраля и она касается судебного акта, который еще не вступил в законную силу. 16 февраля суд окончательно оправдал Гусеву, признал за ней право на реабилитацию и направил материалы в органы предварительного следствия для установления лица, причастного к преступлению.
Ранее Гусева заявляла журналистам, что к смерти ребенка мог быть причастным ее знакомый. Адвокат Александр Козлов отмечал, что у матери не было мотива убивать сына, ее признали вменяемой, психических расстройств у нее не выявили, а в деле, по мнению защиты, имелись существенные недоработки.
