Житель Сахалина таинственно исчез в аэропорту Бангкока по пути в Хабаровск
Житель Южно-Сахалинска исчез в аэропорту Бангкока. Подробности сообщает Telegram-канал SHOT.
Инцидент произошёл 24 ноября. 59-летний Игорь планировал вылететь рейсом 655 в Хабаровск, чтобы на следующий день отметить свой день рождения с семьёй. Мужчина успешно прошёл регистрацию и вместе с другими пассажирами сел в автобус, который следует к самолёту. Однако на борт воздушного судна он не поднялся.
После взлёта выяснилось, что пассажира нет на борту. На текущий момент местонахождение мужчины неизвестно. Его родственники не получают от него вестей уже три дня. В свой день рождения, 25 ноября, Игорь не выходил на связь. Семья занимается его поисками.
