Россиянка систематически избивала малолетних детей и напала на мужа с ножом

16 февраля 2026, 19:01

Жительница Брянской области получила срок за истязание детей и удар ножом в мужа

Фото: Istock/Pattanaphong Khuankaew

В Брянской области суд вынес приговор местной жительнице по делу об истязании детей и нападении на мужа. Как сообщили в региональном СУ СК России, инцидент с супругом произошёл 14 сентября 2024 года в посёлке Навля.