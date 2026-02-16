Россиянка систематически избивала малолетних детей и напала на мужа с ножом
В Брянской области суд вынес приговор местной жительнице по делу об истязании детей и нападении на мужа. Как сообщили в региональном СУ СК России, инцидент с супругом произошёл 14 сентября 2024 года в посёлке Навля.
В тот день женщина находилась в состоянии алкогольного опьянения. Между супругами произошла ссора, в ходе которой гражданка нанесла мужчине удар ножом в живот. Медики квалифицировали причинённый потерпевшему вред здоровью как тяжкий.
Кроме того, следствие установило факты систематического насилия в отношении троих малолетних детей. В период с января по сентябрь 2024 года обвиняемая по надуманным поводам избивала их. Кроме того, она ненадлежащим образом исполняла родительские обязанности.
Женщину признали виновной в причинении тяжкого вреда здоровью, истязании детей и неисполнении родительских обязанностей. Суд приговорил её к трём годам и двум месяцам колонии. Детей отправили в соцучреждение.
Читайте также: