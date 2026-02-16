Достижения.рф

Вахтовика-мигранта выдворили из России за публичный пятикратный намаз в общежитии

Фото: Istock/Drazen Zigic

Нижневартовский районный суд оштрафовал на 30 тысяч рублей и принудительно выдворил из России иностранного вахтовика за намаз в общежитии.



Как сообщает издание URA.RU, суд признал мужчину виновным по части 5 статьи 5.26 КоАП РФ — нарушение правил миссионерской деятельности иностранцем. По материалам дела, гражданин ближнего зарубежья проживал в общежитии АО «Ермаковское предприятие по ремонту скважин».

Пять раз в сутки он совершал намаз при открытых дверях и обсуждал с соседями религиозные убеждения. Это вызывало недовольство проживающих, и они обратились в полицию. При назначении наказания суд учёл, что у мужчины нет в России семьи, родственников и постоянного жилья.

Ольга Щелокова

