Вахтовика-мигранта выдворили из России за публичный пятикратный намаз в общежитии

16 февраля 2026, 18:33

В Нижневартовске иностранца депортировали за проведение намаза в общежитии

Фото: Istock/Drazen Zigic

Нижневартовский районный суд оштрафовал на 30 тысяч рублей и принудительно выдворил из России иностранного вахтовика за намаз в общежитии.