В Мехико во время марша пострадали 100 полицейских
В Мехико во время столкновения с участниками антиправительственной манифестации организации «Поколение Z» пострадали не менее 100 полицейских. Об этом пишет газета Mileno со ссылкой на секретаря общественной безопасности города Пабло Васкеса Камачо.
По его словам, сначала марш проходил мирно, но затем перерос в беспорядки. «Люди в масках» начали атаковать правоохранителей с использованием взрывоопасных предметов.
В итоге 60 стражей порядка с незначительными травмами осмотрели на месте, еще 40 госпитализировали с ушибами, порезами и легкими повреждениями. Четверым из них оказывается специализированная медицинская помощь. Мероприятие привело к задержанию 20 манифестантов.
