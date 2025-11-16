В Мехико во время марша пострадали 100 полицейских

16 ноября 2025, 07:13

Mileno: в Мехико в ходе марша «Поколения Z» пострадали минимум 100 полицейских

Фото: iStock/z1b

В Мехико во время столкновения с участниками антиправительственной манифестации организации «Поколение Z» пострадали не менее 100 полицейских. Об этом пишет газета Mileno со ссылкой на секретаря общественной безопасности города Пабло Васкеса Камачо.