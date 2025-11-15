Толпа подростков разгромила подмосковную электричку на станции Монино и напала на машиниста
Сотрудники транспортной полиции задержали группу подростков, устроивших погром в подмосковной электричке на станции Монино. Молодые люди также выстрелили в лицо помощнику машиниста. Об инциденте сообщили в пресс-службе управления МВД России на транспорте по ЦФО.
Уточняется, что среди правонарушителей были как юноши, так и девушки. Они пытались похитить огнетушители из кабины машиниста электропоезда сообщением Монино-Москва.
33-летний помощник машиниста, находившийся в транспорте, попытался остановить молодежь, но подростки распылили ему в лицо перцовый баллончик. Один из них произвел выстрел из пускового устройства в лицо мужчине. После ребята разбили около 20 стекол в вагонах и скрылись.
Пострадавшему оказали помощь в больнице, и он рассказал о случившемся правоохранительным органам.
Полиция возбудила уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. «а, в» ч. 2 ст. 115 УК РФ (Умышленное причинение легкого вреда здоровью из хулиганских побуждений с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия).
Молодежь, устроившую погром, уже нашли.
«Задержаны и доставлены в дежурную часть линподразделения несовершеннолетние юноши и девушки в возрасте от 13 до 16 лет, причастные к совершению общественно опасного деяния», — отметили в пресс-службе управления МВД России на транспорте по ЦФО.При этом житель Подмосковья 2009 года рождения, который стрелял в помощника машиниста, полностью признал свою вину.
Ранее сообщалось, что следственный комитет проверяет информацию о физическом насилии над детьми в коррекционной общеобразовательной школе в Орске (Оренбургская область).